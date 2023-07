Temperaturat e larta kanë përfshirë mesdheun prej dy javësh. Shteti fqinj Greqia po vuan më shumë pasojat e të nxehtit përvëlues teksa në disa qytete janë aktive vatrat e zjarrit.

Në pamundësi për të përballuar këtë situatë Greqisë i ka ardhur në ndihmë Turqia duke e furnizuar me zjarrfikëse dhe helikopterë për shuarjen e flakëve.

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! @RTErdogan

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 22, 2023