Tre grabitës janë arrestuar 10 ditë pasi grabitën me thasë 5 kg flori nga një argjendari në Tuzla të Turqisë. Mediat turke kanë publikuar pamjet e grabitjes, ku shihet sesi hajdutët hynë në dyqanin e argjendarisë duke thyer bravat me levë dhe duke hapur qepenin gjatë natës së 27 shkurtit dhe duke e futur arin në thasët që kishin sjellë me vete.