“Ka një kohë të gjatë që nuk ka tërmet në Hataj. Nuk ka tërmete mbi 7 ballë në veçanti. Por po tër shikoni prapa, ka pasur më shumë se 7 tërmete në Hataj. Në fakt, nëse shkoni në Hataj dhe flisni me banorët e Hatajit, do të thonë që duket se qyteti është futur nën tokë. Një tërmet që mund të ndodhë në Hataj do të prekë edhe Adanën. Në vend që ta dini këtë fakt dhe të keni frikë, është e nevojshme të merren masa paraprake”, thoshte para 12 vitesh Ahmet Mete Işıkara.

/a.r