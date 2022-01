Pasi autoritetet e Kosovës shpallën “persona non grata” një zyrtar rus të UNMIK-ut javën e kaluar, janë gjetur emrat e oficerëve të tjerë të inteligjencës ushtarake ruse të GRU-së që shërbenin në Kosovë dhe BeH. Andrei Nikolayevich Antonov, Mikhail Krasnoshchekov, Alexander Kasatkin, Vyacheslav Gannenko, Olga Mokrova, Igor Kulga. Ata të gjithë kanë punuar për misionin e OKB-së në Kosovë. Disa prej tyre kanë shërbyer edhe në Bosnje dhe Hercegovinë.

Andrei Nikolayevich Antonov nuk është i vetmi. Të paktën pesë diplomatë të tjerë rusë që kanë shërbyer në UNMIK në Kosovë ishin operativë të shërbimit inteligjent rus GRU. Kështu tregojnë te gjeturat e një hulumtimi të mediumit boshnjak Istraga.ba në bashkëpunim me TheGeopost.

Kujtojmë se disa orë para hyrjes në vitin 2022, autoritetet e Kosovës e shpallën “persona non grata” një zyrtar rus të UNMIK-ut. Andrei Nikolayevich Antonov ka shkuar me pushime në Rusi pak ditë më parë. Aty u godit nga lajmi se ishte shpallur “persona non grata” dhe se nuk mund të kthehej më në Kosovë. Kështu ai u bë zyrtari i dytë rus në OKB që shpallet “persona non grata” nga Kosova. I pari ishte Mikhail Krasnoschekov, i cili u deportua në maj të vitit 2019.

Megjithatë, ai dhe Antonov nuk janë anëtarët e vetëm të GRU-së ruse që kanë shërbyer në UNMIK. Burime ndërkombëtare të Investigimit konfirmuan emrat e disa oficerëve të tjerë të GRU. Në fillim të misionit të UNMIK-ut në Kosovë, zyrtarët e inteligjencës ruse synuan të provokonin trazira ndëretnike për të vonuar procesin e negociatave për statusin e Kosovës dhe për të paraqitur vendbanimet serbe dhe kishat ortodokse serbe si vende të rrezikuara.

Pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, zyrtarët rusë në UNMIK u përpoqën ta portretizojnë punën e institucioneve të Kosovës si raste të dobëta dhe të keqinterpretuara të dhunës kundër serbëve në Kosovë, të cilat UNMIK-u më pas i prezantoi në raporte dhe seanca dëgjimore në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Zyrtarët e inteligjencës ruse në UNMIK janë angazhuar kryesisht në sfidimin e sovranitetit dhe sigurisë kombëtare të Kosovës, duke premtuar se do ta portretizojnë Kosovën si një “shtet të dështuar”.

Së fundmi ata janë angazhuar në nxitjen e trazirave në veri të Kosovës, në komunat e populluara me serbë, duke mbështetur strukturat ilegale serbe në Kosovë dhe duke bashkëpunuar me kriminelët serbë për të penguar punën e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të zgjeruar sundimin e ligjit dhe për të ndaluar kontrabandën, krimin e organizuar dhe korrupsionin.

Më poshtë janë emrat e oficerëve të GRU-së që kanë shërbyer në UNMIK:

Igor Kulga

“Shërbimin ushtarak e kam filluar në vitin 1986, si kadet i Akademisë Ushtarake. Pas diplomimit kam kaluar nëpër disa pozicione si oficer në ushtrinë e Federatës Ruse”, ka shkruar Igor Kulga në biografinë e tij. Profili i tij në Linkedin thotë se ai është një mbrojtës sigurie me përvojë me një histori të dëshmuar të punës në industrinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. I aftë në menaxhimin e krizave, qeveri, menaxhimin e emergjencave, sigurinë fizike dhe planifikimin strategjik. Një profesionist i fortë në shërbimet ushtarake dhe të sigurisë me një diplomë master në administratën publike nga Akademia Presidenciale Ruse e Ekonomisë Kombëtare dhe Administratës Publike. Aktualisht ai është zyrtar i OKB-së në Egjipt dhe pozicioni i tij i fundit ushtarak ishte “Shef i Sektorit në Departamentin e Bashkëpunimit Ushtarak”. Igor Kulga ishte në Kosovë nga viti 2007 deri në vitin 2010.

Olga Mokrova

Olga Mokrova ishte në Departamentin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara (UNDSS) në Kosovë, si pjesë e Shërbimit Informativ Ushtarak. Sipas profilit të saj, ajo ka punuar si analiste e inteligjencës ushtarake në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) nga viti 2003 deri në vitin 2006. Mokorova shërbeu në Kosovë nga 2009 deri në 2010 dhe aktualisht punon në Departamentin e Sigurisë Kombëtare të Kombeve të Bashkuara, Lindja e afërt. E arsimuar në Akademinë Ushtarake Ruse.

Vyacheslav Gannenko

Ky oficer i shërbimit të inteligjencës ushtarake ruse GRU ka qenë në Kosovë gjatë viteve 2002 dhe 2003. Vyacheslav Gannenko shërbeu si pjesë e kontingjentit të policisë ruse në Kosovë (policia e UNMIK-ut).Ai më parë ka shërbyer si oficer informues i ish-KGB-së (Shërbimi Sekret Sovjetik). Ai aktualisht shërben si komandant i kontingjentit të policisë ruse të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Sudan.

Alexander Kasatkin

Nuk kemi arritur të gjejmë një foto të tij. Alexander Kasatkin ka punuar për Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) nga viti 2007 deri në vitin 2010. Sipas zgjedhjeve ndërkombëtare, Alexander Kasatkin ishte kolonel i Shërbimit të Inteligjencës Ushtarake Ruse (GRU). Para emërimit të tij në UNMIK, ai ishte anëtar i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Bosnje dhe Hercegovinë. Ai shërbeu në Sarajevë./m.j