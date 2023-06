Qindra shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbledhur sot në Nju Jork e kanë zhvilluar sot paradën vjetore të kulturës dhe traditave shqiptare.

Komuniteti shqiptaro-amerikan kanë zhvilluar paradë në rrugët e Nju Jorkut me flamuj të Shqipërisë dhe Kosovës ndërsa janë veshur me veshje kuq e zi, shoqëruar me këngë e valle shqiptare./m.j