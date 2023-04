Ishte viti 2015, kur Ilir Meta shprehte fuqishëm mbështetjen e tij për kandidatin socialist për kryetar bashkie në Tiranë, Erion Veliaj. “Drejtimi i duhur për Tiranën” ishte slogani i kryebashkiakut të Tiranës dhe kandidonte përballë Halim Kosovës, i cili ishte kandidati i Partisë Demokratike.

Në gazetën e kësaj partie asokohe shkruhej me të mëdha në 2015: ‘Ilir Meta: Erion Veliaj figurë e spikatur, ka të gjithë mbështetjen tonë.’

Kjo mbështetje do të vijonte edhe më pas, kur në zgjedhjet e 2017-s, gjatë një inaugurimi në Çekrezë, Meta do të shfaqej krah Veliajt dhe do të deklaronte se ndihej i lumtur për punët e bëra në Tiranë. Ndërsa në një dalje tjetër, do e cilësonte Erion Veliajn si shembull të menaxhimit dhe të përkushtimit./m.j