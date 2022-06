Emri i saj është lakuar shumë këto kohë. E kemi fjalën për ish-ministren Majlinda Bregu, që u përfol që do të bëhej Presidente e ardhshme e shqiptarëve.

Ajo ishte deri në moment të fundit në listën me 5 emra të propozuar nga maxhoranca, që në fund vendosë të votojë për në krye të shtetit Bajram Begën.

Ndërkohë, këtë fundjavë, Bregu ka zgjedhur ta kalojë në një lëndinë, duke mbledhur artiçoke, bimët aq të rëndësishme mjekësore.

“Ja kështu…”, shkruan Bregu në rrjete sociale.

Kujtojmë që Taulant Balla tha se do të ishte i nderuar që opozita të propozonte në tre raundet e para emrin e Bregut për në institucionin e Presidencës. Nëse një gjë e tillë do të ndodhte, sipas Ballës, Bregu do të votohej nga maxhoranca, pasi ajo sipas tij përfaqëson një profil të lartë moral e profesional.