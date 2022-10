Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka ironizuar sërish sot analistin Andi Bushati, i cili dy ditë më parë u revoltua pse televizionet transmetuan kronikën e hapjes së dy konvikteve të reja për studentët e Fakultetit të Mjekësisë.

Në një postim në Twitter, Veliaj ka hedhur një foto të publikuar dje nga mediat, ku analisti Andi Bushati shfaqet me ish diktatorin Enver Hoxha, dhe ky i fundit i ka hedhur dorën në sup.

“Jo jo, s’e kam për metaforë letrare, e kam për prehrin real te Enverit e gjithologut, që sillet si troll patetik! Mjerë e djathta ku ka degraduar”, shkruan Veliaj.

Ai ka postuar edhe një pasazh nga libri me kujtime i ish truprojës së Enver Hoxhës, Sulo Gradeci, me titull “30 vjet pranë shokut Enver”, ku i ka kushtuar disa paragrafe edhe gazetarit Andi Bushati kur ishte fëmijë. Andi Bushati është nip i Hysni Kapos, një nga zyrtarët më të lartë të nomenklaturës komuniste, anëtar i ish Byrosë Politike, sekretar i KQ të PPSH‑së, ish zëvendëskryeministër dhe ish deputet i Kuvendit Popullor.

Sulo Gradeci shkruan në librin e tij për Andi Bushatin:

“Se ç’dashuri kishte shoku Enver për të vegjlit e pamë përsëri kur shoku Hysni Kapo u bë gjysh. Andi, nipi shokut Hysni, nisi të hidhte hapat e parë e të lidhte fjalitë e para dhe shoku Enver gjithmonë e merrte pranë, e puthte, luante me të e mbante në krahë, e shëtiste.

Si në kohë pushimesh në Vlorë por sidomos në Tiranë, kur dilte shëtitje shoku Enver shumë shpesh afrohej tek dera e oborrit të shokut Hysni dhe trokiste me shkop.

Sapo dilnin e bëheshin gati ta prisnin ai u thoshte:

Aa, jo,jo! S’kam ardhur për vizitë. Pa shihni a ka fjetur Andi? Kur ishte zgjuar e merrte me vete dhe kalonte me të voglin një pjesë të mirë të kohës. Dukej sheshit që kjo gjë e gëzonte dhe e bënte të lumtur sa më s’ka e, ajo që ishte më e rëndësishme, e çlodhte dhe e përtërinte.

Njëherë pas u nda me Andin e vogël e po e përshëndeste nga larg, i thashë me të qeshur: Kjo rinia jonë u bë goxha….”

