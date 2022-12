Argjentina dhe Franca ndeshen me njëra-tjetrën në finalen e madhe të Botërorit të Katarit, në stadiumin “Lusail”, me të dyja skuadrat që do të kërkojnë të ngrenë në qiellin e Dohas trofeun e artë.

“Seleccion” do të kërkojë që ta rikthejë dhe njëherë këtë trofe, i cili i mungon që nga viti i largët, 1986, kësaj radhe me në krye Leo Mesin.

Nga ana tjetër, “Gjelat” duan të fitojnë sërish titullin për të dytën herë radhazi dhe për të tretën herë në historinë e tyre.

ARGJENTINA: E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Taliafiko, Fernandez, De Pol, Mek Alister, Di Maria, Alvarez, Mesi.

Trajner: Lionel Skaloni

FRANCA: Loris, Kunde, Upamekano, Varan, T. Hernandez, Tçuameni, Rabio, Grizman, Dembele, Mbape, Zhiru.

Trajner: Didier Deshamp

