Aktivistja e njohur Evi Kokalari ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike, ku shumica e deputetëve kërkojnë largimin e Lulzim Bashës. Mbështetësja e Sali Berishën shkruan se Amerikanët do heqin Bashën dhe në vënd të tij do të vendosin Jorida Tabakun.