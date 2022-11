Akuzave për portin e Durrësit kryeministri Edi Rama i është përgjigjur opozitës se porti do të jetë një motor ekonomie që do të sjellë një vlerë prej mld euro në PBB.

Nga Foltorja e Kuvendit, Kryeministri Edi Rama thotë se mezi pret që të votohet projekti i portit të Durrësit për investimin më të madh të huaj në Shqipëri.

Ai deklaroi se opozita është ‘Lidhja e të poshtërve’ dhe i cilësoi ata si ‘Esat Toptanët’ e kohëve tona.

Kryeministri Edi Rama në Parlament: Një port si në Mesjetë ku tregtohet krom, ku lulëzojnë sipërfaqet ndryshkut dhe ku kalben mjetet e vdekura lundruese, ku shtrohen mijëra metra katrorë ferra dhe ndryshqe.

Kur dëgjon ju dhe shikon këtë pamje e kupton pse ju jeni të shqetësuar, ju jeni fiks si këto. Një port ku vinçat e kohës së Adem Rekës e kanë kaluar me kohë edhe moshën e pensionit. Ky port është një skandal mjedisor, një plagë urbane nga e cila rrjedh pisllëk prej dekadash. Kjo zonë e mbetur kancerogjene është ndërfaqja e sotme e asaj zonës tjetër të deridjeshme të qytetit të dytë më të madh të vendit tonë, atij malit me plehra dhe me derra.

Me shumë padurim dhe gëzim po numëroj orët deri sa të votohet marrëveshja për investimin më të madh të huaj në historinë e vendit tonë. Ky investim do ta kthejë portin e vjetër të Durrësit nga një platformë e zezë si surrati i gjithë atyre që përndjekin Shqipërinë në një prej porteve më të madh turistike të Mesdheut. Kjo është edhe dita për t’ju dhënë disa përgjigje zëdhënësve të rinj të një mallkimi, një lloj poshtërsie të vjetër.

Ndërkohë që në një 10-vjeçar do të jetë një motor ekonomik me 8 miliardë Euro në Prodhimin e Brendshëm Bruto, ndërkohë që do ngrejë peshë vlerën e Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ngrihen me tam-tame gagaxhopullot. Për herë të parë në një kontratë publike është garantuar imuniteti i pronës publike. Gjithashtu kontrata parashikon se në rast moszbatimi të parashikimeve të saj shkohet deri në marrjen e gjithçkaje që ka zhvilluar deri në atë moment me 0 pagesë nga shteti dhe nuk ka asnjë kolateral, të pronës shtet për financimin e projektit, gjë që sipas investitorot është hera e parë që nuk ju lejohet. Këto janë vetëm disa nga detajet e një kontrate për të cilën ne jemi shumë krenarë që ja sjellim për votim këtij Kuvendi.

/a.r