“Askush nuk e dëshiron punën që mund ta mbajë Tëitter gjallë,” i vuri në dukje ai një përdoruesi. Sipas disa spekulimeve të raportuara nga Financial Times , një nga kandidatët idealë do të ishte Sheryl Sandberg, ish-shefi operativ i Metës që e shndërroi kompaninë në një gjigant reklamash digjitale. Megjithatë, menaxheri mund të mos dëshirojë të marrë drejtimin e një kompanie tjetër të mbushur me çështje të moderimit të përmbajtjes.