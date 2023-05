“Nuk bëjmë ne debat me kandidatët e faqes së zezë të këtij vendi. Nuk bëjmë debat me ta. Nuk na ngelet ne t’i njohim se i njeh forca që i ka regjistruar, i njeh KQZ. Ata janë kandidatë të një faqeje të zezë, e keni me damkë të DASH, të Mbretërisë së Bashkuar, dhe të BE, i cili nuk përdor këtë lloj mekanizmi, por për ata që kanë këtë lloj damke i kanë dyert e mbyllura.