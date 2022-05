Data 6 maj shënon ditën e lindjes së heroi tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut.

Megjithatë, kjo datë e rëndësishme përkujtohet nga shumë pak persona, ndërsa e vetmja që ka bërë një postim për të ditën e sotme është ambasadorja amerikanë Yuri kim. Kim na rikujton të gjithëve rëndësinë e kësaj dite kur lindi heroi ynë kombëtar nëpërmjet një postimi në Twitter.

“Guximi dhe këmbëngulja legjendare e Skënderbeut mbetet e gjallë në zemrat e Shqiptarëve. Sot, ne festojmë historinë dhe trashëgiminë e tij”, shkruan Kim, në postimi ne saj./m.j

“I believe the legendary courage & perseverance of Skanderbeg remains alive in the hearts of today’s 🇦🇱,” @USAmbAlbania Yuri Kim on 🇦🇱’s national hero & greatest warrior Gjergj Kastriot Skenderbeu who was born on this day, May 6, in 1405. Today, we celebrate his history & legacy. pic.twitter.com/iZig7E3ap7

