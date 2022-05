Deputeti Ervin Salianji në një prononcim për mediat tha se po tentohet ndarja e Partisë Demokratike në dy grupe.

Ai shkon më tej duke akuzuar Enkelejd Alibeaj se ka një nxitim të ulet me Ramën në bisedime në një kohë kur presidenti tashmë është zgjedhur pasi socialistët nuk duan as përfshirjen e ndërkombëtarëve në këtë proces.

“Një tentativë për ta pronësuar grupin parlamentar dhe për ta trajtuar për interesa personale për të krijuar parti dhe për ta ndarë në dy parti, PD.

Po kërkohet mbledhje me axhitim për të kërkuar Ramën, ndërkohë që Presidenti i Republikës për Edi Ramën dhe për PS është zgjedhur. Sot nëpërmjet numrit 2 të PS u tha qartë që nuk duan as negocim dhe as ndërmjetësim ndërkombëtar, nuk duan emër presidenti konsensual, por duan keqpërdorimin e opozitës”, tha Salianji.