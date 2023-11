Pasi qendroi 9 vite ne burg per nje vrasje qe nuk e kishte kryer, nje shtetas shqiptar eshte liruar nga drejtesia greke.

Jani Zoto u prangos 9 vite me pare me akuzen se kishte vrare te dashuren e tij rumune.

Vete shtetasi shqiptar nuk e pranoi kurre kete krim te ndodhur ne 14 prill 2014, mirepo drejtesia shqiptare e denoi me burgim te perjetshem.

U desh arrestimi krejt rastesor i nje shtetasi pakistanez ne Gjermani per vjedhje qe ky krim te zbardhek.

Por cfare ndodhi? Ne muajin korrik shtetasi palestinez u prangos nga policia ne Gjermani pasi kishte kryer nje vjedhje.

Pasi iu be analiza e shenjave te gishterinjve, rezultoi nga verifikimet se gjurmet e tij ishin te njejta me ato te baneses se vajzes rumune qe ishte vrare ne Greqi 9 vite me pare.

Ne fakt shtetasi nga Pakistani kishte qene fqinj me banesen ku jetonte Jani Zoto me te dashuren rumune.

Ishte ne fakt nje element i cmuar qe do te shfajesonte perfundimisht edhe shqiptarin Jani Zoto.

Per kete arsye ai u la i lire, pasi kishte kryer plot 9 vite denim, te cilat tani do te duhet ti demshperblehen, edhe pse vitet nuk kthehen me pas.

