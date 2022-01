Në rrugën e një normaliteti politik të vështirë por të pashmangshëm, prej sot e tutje Shqipëria do jetë më e qartë dhe më e lirë. Keqardhje per të gjithë demokratët që sot shohin me dëshpërim se mbretërit e tyre janë si në përrallën e Andersenit dhe se të dy së bashku, mbajë peng PD-në!

Peng te interesave që nuk kanë të bëjnë as me demokratin e thjeshtë, as me cilindo shqiptar që e pranon të ndryshmin dhe nuk e vret të nesërmen për hir të së shkuarës! Eshtë hera e parë që të dy Berishët e PD-së, ai dora vet dhe nënprodukti i tij, kanë të drejtë kur flasin për njëri-tjetrin: janë të dy kundërshtarët më të egër të demokratëve.