Ato nuk janë luksoze por mua më pëlqejnë. Një të tillë e gjeta në Përmet. Kur rezervova flas me pronarin. Është shumë interesant komunikimi me të. I shkrova kur iu afrova destinacionit dhe ai më tha se do vinte ai të më merrte, pasi rruga nuk ishte e asfaltuar. Ai vjen të më marrë me një Jeep shumë të vjetër me rrota gjigante.