Vëllezërit Beqiraj të arrestuar pak ditë më parë si pjesë e grupit kriminal që merrte porosi për vrasje me pagesë kanë rrëfyer detaje të reja në lidhje me ekzekutimin e Arben Mërkurit i njohur me pseudonimin “Maneci”.

Sipas dosjes hetimore, ata kanë rrëfyer se porosia ka ardhur nga një person i cili tani dyshohet se është larguar jashtë vendit dhe se për të kryer krimin pagesa ishte 150 mijë euro. Vëllezërit Beqiraj kanë deklaruar se komunikimi me porositësin bëhej nga Kevin Zeneli përmes aplikacionit SINJAL.

Më tej, Indrit dhe Gentian Beqiraj kanë treguar se personit që kërkonte ‘kokën’ e Manecit i kishin vendosur pseudonimin ‘Katunari’, dhe dyshohet se viktima i kishte vrarë një person të afërt.

“Personi interesuar komunikonte me aplikacionin SINJAL me Kevin dhe nga e folura i patëm vendosur pseudonimin “Katunari”. Ai dyshohej se ishte i zonës pasi kishte dhe një person që na informonte në zonë për lëvizjet e Benit. Me sa kam dijeni ky person është larguar jashtë vendit. Nuk e di se ku është personi që porositi këtë vrasje dhe sipas Kevit, Arbeni dyshohej për vrasje të një të afërmit të këtij personi”, ka deklaruar ata sipas dosjes hetimore.

Ndërkohë një tjetër detaj i rrëfyer prej tyre është fakti se makina e përdorur në ekzekutimin e ndodhur në Don Bosko ku mbeti i vrarë Erion Çela, ishte marrë prej tyre për të ruajtur lëvizjet e Manecit.

Me gjithë të dhënat e siguruar nga dëshmitë e dy vëllezërve policia nuk ka rënë ende në gjurmët e porositësit. Mesa duket çelësi për të mbërritur tek ai është ndërmjetësi Kevin Zeneli i cili ka pasur komunikim direkt me të./m.j