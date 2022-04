Ai foli për të ardhmen e Serbisë pas zgjedhjeve të së dielës, por edhe pozicionimin e saj. Deputeti shqiptar theksoi se nuk është Serbia ajo që garanton stabilitetin e rajonit.

“Presioni i Perëndimit ndaj Serbisë për të vendosur qëndrimet e saj, për të marrë rrugën e duhur dhe për t’iu shmangur ekuilibrimit që po e zbaton me vite dhe në mënyrë të suksesshme, me Pekinin, Moskën, Uashingtonin dhe Brukselin.

Serbia do të duhet të orientohet përfundimisht në njërën anë. Serbia, e cila pavarësisht se është nostalgjike ndaj Rusisë, pavarësisht interesave strategjike me Rusinë, e ka të vështirë të marrë anën e lindjes, ndërkohë që investimet e saj, në masën më të madhe, varen nga investimet e BE.

Nëse Serbia do të merrte një përkrahje të drejtpërdrejtë ndaj Rusisë, mund të jetë një bazament që Moska mund ta përdorte për të destabilizuar Ballkanin. Megjithatë, situata nuk është kaq e thjeshtë, pavarësisht nostalgjive historike që kanë me Rusinë.

Serbia është shumë e varur nga Perëndimi. Ajo është e rrethuar nga NATO dhe nuk është Serbia ajo që garanton stabilitetin rajonal, është prezenca e NATO gjithandej që nuk do ta lejojë një Serbi të Vuçiç apo të dikujt tjetër që të destabilizojë Ballkanin”, tha Shuaip Kamberin.

Sa i përket zgjedhjeve të së dielës në Serbi, Kamberi theksoi se nuk pret ndryshime të mëdha.