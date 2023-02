Një akt-dhurimi i dyshuar i falsifikuar për një banesë në Shkodër është problematika e radhës e emisionit Stop në Tv Klan.

Ardiana Barbullushi denoncon në “Stop” hallën e saj Izabela Radovani, gjyqtare në Shkodër. Ardiana pretendon se halla ka vjedhur shtëpinë e të vëllait, babait të saj të ndjerë.

Vajza dhe djali, që jetojnë prej 25 vitesh jashtë Shqipërisë, e mësuan 10 ditë pasi i ati kishte ndërruar jetë. Më pas mësuan, se babai ia kishte dhuruar pjesën e tij nipit Gerti Radovani, djalit të gjyqtares, pa pëlqimin e vëllait si bashkëpronar.

Gjithashtu kontrata e dhurimit, që i ndjeri Andrejusha Barbullushi i bëri nipit, është firmosur me shenje gishti.

“Jam Adriana Barbullushi, e bija e Andrejusha Barbullushit, jetoj prej 24 vitesh në Belgjikë. Kemi një apartament në hyrje të Shkodrës në rrugën “Salo Halili” në kat të parë që përbëhet afërsisht prej 54 metra katrorë. Me rastin e vdekjes së babit më 17 Mars 2022, janë bërë ca probleme për punën e pronësisë, e cila ndodhej në emrin e vëllait dhe të babit. Kjo pronësi ka kaluar në emër të çunit të hallës, i cili është Gert Radovani, i biri i gjykatëses Izabela Radovani. Morëm vesh që shtëpia i është dhuruar çunit të hallës, pa pyetur vëllain tim i cili ishte bashkëpronar me të. Kjo kontratë është bërë në Shkodër në shtëpinë e gjyqtares Izabella Radovani e cila është halla ime. Është bërë tek noter Arben Kopliku. Dyshimet tona janë se kontrata e dhurimit është bërë me shenjë gishti, në një kohë që babai ka ditur të shkruajë, të lexojë. Nuk është njeri pa shkollë, ka qenë elektriçist në kohë të vetë, ka patur shkollë të mesme. Ka ditur shkrim e këndim. Është dhuruar shtëpia 4 ditë para se ai të ndërronte jetë”, denoncon Ardiana Barbullushi.

Ndërsa djali i viktimës, i cili është bashkëpronar në këtë apartament, thotë se nuk ka asnjë dijeni për kalimin e pronësisë të shtëpisë tek djali i hallës së tij.

“Jam Elidon Barbullushi, kam gati 25 vjet që jam në Greqi, e mora vesh vjet prej shokëve që humba babain tim, s’më lajmëroi kërrkush as mua as motrën time. Pas asaj mora vesh që një shtëpi që kam pasur gjys për gjys me babain tim, nuk e di si u bë ajo punë, marr vesh që e kanë çuar në emër të djalit të hallës. Halla ime quhet Izabela Barbullushi Radovani. Si e kanë bërë ata, mua as më kanë pyetur. As kam vënë firmë kund. Mua s’më ka lajmëruar kërrkush”, thotë Elidon Barbullushi.

Fëmijët dyshojnë se shtëpia ështe marrë përmes një kontrate të parregullt. Noteri Arben Kopliku, nuk jep shpjegime për mungesën e firmës së të ndjerit të zëvendësuar me shenjë gishtash.

Adriana Barbullushi: Po këtu, desha me dit, pse nuk është firma e vëllait?! Sepse ti je noter dhe i di më mirë këto rregulla…?

Noteri Arben Kopliku: Ai ka vu firmën, prandaj i kemi marrë gishtin…

Adriana Barbullushi: Mirë, mirë gishtin, po vëllai jem ,vëllai jem është bashkëpronar aty..?!

Noteri Arben Kopliku: S’sss kena marrë firmën e vëllasë, pjesa e tij është prapë.

Adriana Barbullushi: Ok! Po ai është bashkëpronar,duhet edhe firma e tij!

Noteri Arben Kopliku: Jo, se e ka bërë dhurim.

Adriana Barbullushi: Pse?

Noteri Arben Kopliku: Po është bërë dhurim.

Adriana Barbullushi: Ne i kemi ligjet kështu andej nga ne: ti je noter duhet ta dish më mirë! E din, që duhet edhe firma e vëllait?

Noteri Arben Kopliku: Jo s’ka..Mundet me kenë bashkëpronar. Tapia ishte e bëme, e babës edhe vllas.

Adriana Barbullushi: Po kjo e babës ka kalu në emer të djalit të hallës, se ne jena jetima…!

Noteri Arben Kopliku: Po jetima…, s’di ça me të thënë moj burrneshë…!

Adriana Barbullushi: Ne jena jetima…, masa ndaj mjeko-ligjorja është bërë në 20 e ca janar 2022…

Noteri Arben Kopliku: Dhe kontrata është bërë në mars.

Adriana Barbullushi: Kontrata është bërë në mars. Si ka mundësi, robi për tre muaj nuk ndryshon shëndet?!

Noteri Arben Kopliku: Ai mend i kishte në vend…u çu me më përcjell. I thashë “rri mor aty! S’du me më përcjell hiç”!

Adriana Barbullushi: Po përderisa qënka çu, spaska qënë as i paralizum, pse ka firmos me gisht?

Noteri Arben Kopliku: S’mundte të shkruante…

Adriana Barbullushi: Po mirë një shkarravinë ka mujt me e bo?! Gishtin dhe një shkarravinë…

Noteri Arben Kopliku: Nuk është puna aty. Duhet të shkruhet edhe emër edhe mbiemër!

Adriana Barbullushi: Po mirë, këtu kush e ka shkruar emër mbiemër?

Noteri Arben Kopliku: Andrejusha është emri…

Adriana Barbullushi: Po pra, si ka shkrujt emrin dhe s’ka ditë me firmos?

Noteri Arben Kopliku: S’e ka shkru Andrejusha emrin, s’e ka shkrujt me dorën e tij…

Adriana Barbullushi: Si mo, s’e ka shkrujt? Hape hape…!

Noteri Arben Kopliku: Ka mundësi e ka shkru ky…,nji ky.

Adriana Barbullushi: Po s’është i njëjti shkrim?

Noteri Arben Kopliku: Mundet mos me kenë…

Adriana Barbullushi: Pkush e ka shkrujt atëherë?

Noteri Arben Kopliku: Po s’ka rëndësi hic, moj.

Adriana Barbullushi: Po si ka dit me shkru, se këtu është baba, që ka shkru. Ka dit me shkru dhe s’ka dit me vu firmën?!

Noteri Arben Kopliku: Të garantoj këtë nuk e ka shkru baba..

Adriana Barbullushi: Po kush e ka shkru pra, se nuk është as i Gertit Radovanit..i joti s’kënka. Kush e ka shkrujt kët’? Ai është shkrim i tij, prandaj po të them unë. Ka shkrujt emrin dhe nuk ka shkrujt firmën?! Atëherë firma mund të jetë marrë, kur ka qënë i vdekur. Unë prandaj po bëj luftë…Ai gishtin mund t’ia kenë marrë edhe kur ka qënë i vdekur…,se ti ditë të dielë s’ke mund me shku me bo kontratën…!

Noteri Arben Kopliku: Kemi shku tek shtëpia e Klementit, e të shoqes…

Adriana Barbullushi: Po e Izabelës Radovani?

Noteri Arben Kopliku: Po, në kat të parë.

Mbesa u mundua tre ditë rresht të takonte hallën gjyqtare, por kjo e fundit nuk e priti.

Adriana Barbullushi-Çfarë bëre mirë?

Roja i Gjykatës- Fol!

Adriana Barbullushi- Izabelën desha me taku?

Roja i Gjykatës- Të ka prit a?

Adriana Barbullushi- Jo, është halla jeme.

Roja i Gjykatës- Ok! Në rregull!

Roja 2 i Gjykatës- Si e kishe emrin? Kush?

Adriana Barbullushi- Ardiana Barbullushi!

Roja 2 i Gjykatës – Sa të pyesin sekretaren dhe po të dëfton. Më thanë është në gjyq, s’të takon. Sa më mori sekretarja. S’di, ça të të them…

Adriana Barbullushi-Në gjyq s’ishte, po nejse e lamë, që ishte në gjyq…

DITA E DYTË.

Adriana Barbullushi- Më falni Izabela është aty?

Punonjësi i Gjykatës-Gjyqtare Izabela? Si e keni emrin?

Adriana Barbullushi- Ardiana Barbullushi!

Punonjës i Gjykatës- Po komunikoj me sekretaren dhe po të tregoj.

Adriana Barbullushi- Ok!

Punonjësi i Gjykatës- Të lutem e kanë mbyll, se s’kishte kush janë këtu hahaha, se s’kishte kush në derë…

Adriana Barbullushi- Si s’janë këtu ? Deri tani ishin këtu?

Punonjësi i Gjykatës- A tani nuk e di, hahahah, jo ishte dera mbyll. Unë kërcita në derë dhe dera ishte mbyll.

Adriana Barbullushi- Po si nuk është? Poshtë thojnë është, lart thojnë nuk është?!

DITA E TRETË.

Roja i Gjykatës 2- Është në gjyq nuk mundet me të taku…

Adriana Barbullushi-S’mundet me e taku, po për çfarë arsye thuaj, s’mundet me e taku, se jam për rrugë…

Roja 2 i Gjykatës- Po jam në gjyq, thotë, dhe s’kam si del…

Apartamenti tani është dhënë me qira dhe pagesën e merr Gerti Radovani, djali i gjyqtares Izabela Radovani.

Adriana Barbullushi-Kujt ia jep qiranë ti këtu?

Qiramarrësi-Si qiranë këtu?

Adriana Barbullushi-Qiranë, që je këtu?

Qiramarrësi- Burrit të saj, që ka qënë këtu…

Adriana Barbullushi– Kujt? Izabelës?

Qiramarrësi- Po Izabelës.

Adriana Barbullushi- Po mirë, krejt e ke marrë me qira këtë apartament?

Qiramarrësi- Krejt e kanë lënë, se nuk e ndajshjin…, nuk e ndajshin.