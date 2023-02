Fituesi i trefishtë i çmimit Oscar, Steven Spielberg të martën tha se trauma e fëmijërisë kishte formësuar pothuajse të gjithë punën e tij ndërsa përgatitej të pranonte një çmim për arritje të jetës në festivalin e filmit Berlinale. Spielberg, 76 vjeç, tha se ai ishte “e qartë… shumë i traumatizuar” nga përvoja e konfliktit në shtëpinë e tij familjare dhe divorci i prindërve të tij. Kjo ishte arsyeja pse “do të tërhiqesha nga subjektet si “Perandoria e Diellit”, në të cilën një djalë i ri shkëputet nga familja e tij në Kinë dhe dërgohet në një kamp lufte japonez, tha ai. “Jam i sigurt se nëse prindërit e mi nuk do të ishin divorcuar, nuk do të kisha zgjedhur “Perandorinë e Diellit” si film për të drejtuar”, tha ai.

Regjisori francez Francois Truffaut përfundimisht e kishte bindur atë të bënte.

“ET Extra-Terrestrial” duke i thënë se kishte “zemrën e një fëmije”, tha Spielberg.

Spielberg do të marre çmimin Ariu i Arte për veprën e tij të jetës të martën në mbrëmje në Berlinale, ekspozita e parë e madhe e kinemasë në Evropë të vitit.

Festivali po shfaq gjithashtu një retrospektivë të punës së tij, duke përfshirë klasike si “Raiders of the Lost Ark”, “Jaws” dhe “Schindler’s List”, si dhe projektin e tij të fundit, filmin gjysmë autobiografik “The Fabelmans”.

“The Fabelmans” tregon historinë më së shumti të vërtetë të fëmijërisë së Spielberg dhe hyrjes në krijimin e filmave në Amerikën e pasluftës.

Filmi, me aktorët Paul Dano dhe Michelle Williams, tashmë ka marrë vlerësime të gjera nga kritikët, duke marrë vlerësimet kryesore si në Golden Globes 2023 ashtu edhe në Çmimet e Zgjedhjes së Kritikëve. Gjithashtu është nominuar për pesë Oscar. Duke folur për filmin, Spielberg tha se ishte projekti “më emocional” për të cilin ai kishte punuar ndonjëherë. “Unë po tregoja një histori me shumë pjesë qesharake, por me shumë pjesë që ishin shumë traumatizuese,” tha ai.

Regjisori zbuloi gjithashtu se ai është duke vazhduar me një mini-serial televiziv për Napoleonin, bazuar në një skenar të Stanley Kubrick.

Projekti, i prezantuar për herë të parë në 2013, po planifikohet si “një seri e kufizuar me shtatë pjesë”, tha ai.

