Deputeti i PS, Erion Braçe ka shpërthyer i revoltuar pasi ka dalë nga Komisioni i Ekonomisë. Në një reagim të bërë në Facebook, ai shprehet se paratë u ndanë dhe se nga 30 miliardë lekë të shpërndara, për bujqësinë janë dhënë vetëm 200 milionë lekë.

“A nuk kishte 1 miliardë lekë për bujqësinë? Prandaj them unë që nuk ia vlen më”, dëgjohet ai të thotë në videon e ndarë në Facebook.

“Për NAFTËN nuk do ketë më para, pas këtij akti; për tufën bazë të matrikulluar do ketë vetëm 200 milionë për vetëm 1000 familje blegtorale nga 3400 që kanë mbetur pa paguar. Kaq! Po mësoj që ministria e bujqesise ka vendosur kështu!”, shkruan Braçe.

A është ky një paralajmërim i Braçes për lënien e mandatit?!

Reagimi i plotë i Erion Braçe:

DOLA NGA KOMISIONI I EKONOMISE, SAPO!

PARATE U NDANE:

30 miliardë U SHPERNDANË,

BUJQESISE JU DHANE VETEM 200 MILION LEKE!

VETEM KAQ!

Prej dy muajsh kam kerkuar me ngulm 1 MILIARDE LEKE per dy zera te skemes mbeshtetese:

NAFTEN FALAS PER BUJQIT TUFEN BAZE TE MATRIKULLUAR.

Mendova te paguanim plotesisht 1/3 e FAMILJEVE BUJQESORE QE NUK KANE MARRE NAFTEN ENDE;

2000 I KAM VEC UNE NE DIVJAKE E LUSHNJE.

Mendova te paguanim plotesisht 3400 FAMILJE BLEGTORALE qe edhe pse kane plotesuar kushtet, NUK KANE MARRE ENDE PARATE!

Pra, kerkoj prej muaj vetem 1/30 e parave qe u shperndane sot!

JOOOOOOOOOOOO!

JOOOOOOOOOOOOOOOO!

Per NAFTEN nuk do kete me para-pas ketij akti; per tufen baze te matrikulluar do kete vetem 200 milion per vetem 1000 familje blegtorale nga 3400 qe kane mbetur pa paguar. Kaq!

PO MESOJ QE MINISTRIA E BUJQESISE KA VENDOSUR KESHTU!

Argumenti: jane populizem e propozime per te rritur popullaritetin e nje njeriu; e degjova me ze e sy me sy sot!

Bujqit jane te fundit kur ndahen parate e buxhetit, fakti eshte ky!

Kur ata jane te fundit, une skam pse te jem i pari.

Boll me! As qe ja vlen me!

VO: popullariteti? Me pelqen me mire pa popullaritet! Por nje gje po ua them ama: Tershera nuk eshte kurre Grure, pavaresisht ngjyres!

