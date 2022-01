Humbja e mjekëve dhe infermierëve nga pandemia e COVID-19 mund të konsiderohet si një nga goditjet më të rëndë për sistemin shëndetësor shqiptar.

Sipas Indeksit Global të Sigurisë Shëndetësore 2019, pandemia e gjeti Shqipërinë me nivele të ulëta të burimeve njerëzore dhe personelit shëndetësor ku numërohen 4677 mjekë (përfshi edhe spitalet private) si dhe 12, 350 infermierë gjithsej.

Me shpërthimin e pandemisë, shumë gjëra ishin të paqarta me përjashtim të faktit se mjekët, infermierët dhe personeli tjetër shëndetësor do të ishin ndër kategoritë më të rrezikuara.

E megjithatë mantelbardhët na bënë të gjithëve krenarë me përkushtimin e lartë dhe profesionalizmin, duke i bërë ballë kësaj sfide të madhe, ndonëse shumë prej tyre luftuan e shpëtuan të tjerë, nuk ia dolën dot vetë.

Sipas shifrave, vetëm përgjatë vitit 2020, në vendin tonë kanë humbur jetën 30 mjekë dhe infermirë, ndërsa vala e dytë mes janarit dhe marsit, i mori jetën dhe 16 të tjerëve.

Por ky numër është dyfishuar deri në muajt e fundit të vitit 2021, ku shifrat flasin për rreth 60 jetë të humbura mes bluzave të bardha sipasojë e pandemisë, duke krijuar edhe një boshllëk të madh në sistemin shëndetësor.

Por kush janë heronjtë që humbën jetën në betejë me Codid-19:

Adhon POLENA (1944 – 2021) Obtetër-gjinekolog – Korçë.

Agron MENZELXHIU (1949 – 2020) Kirurg – Tiranë.

Aleksandër HOXHA (1955 – 2021) Reanimator – Tiranë.

Ali KUQO (1937 – 2021) Neurolog – Tiranë.

Anibal BYBERI (1967 – 2020) Mjek i Përgjithshëm-Bajram Curri.

Arben SULOLLARI (1971 – 2020) Mjek Familje – Korçë.

Arjan FURXHI (1962 – 2021) Mjek fizioterapsit

Arjan PUSHI (1962 – 2020) Hematolog – Tiranë.

Astrit HAZIRI (1967 – 2020) Mjek i Përgjithshëm – Kukës.

Azem BRASHA (1942 – 2021) Mjek Patolog – Kukës.

Bajram CENA (1943 – 2021) Mjek i Përgjithshëm – Kukës.

Bardhyl BEQO (1946 – 2021) Mikrobiolog – Tiranë.

Bledi NINI (1972 – 2020) Otorinolaringolog – Tiranë.

Brahush KADILLARI (1951 – 2020) Higjienist – Tiranë.

Dilaver AJAZI (1947 – 2021) Radiolog – Berat.

Drini DOBI (1969 – 2020) Neurolog – Tiranë.

Eduard DHAMO (1964 – 2020) Mjek i Përgjithshëm – Lushnje.

Elmaz ELTARI (1935 – 2020) Infeksionist – Tiranë.

Esat PASHAJ (1948 – 2020) Mjek i Përgjithshëm – Skrapar.

Fatmir KARAPICI (1946 – 2021) Reumatolog – Tiranë.

Fatos ZAÇE (1954 – 2021) Anatomopatolog – Durrës.

Feçor AGAÇE (1945 – 2020) Endokrinolog – Tiranë.

Federik KEKEZI (1947 – 2020) Anatomopatolog – Gjirokastrër.

Ferdinand SHKREPA (1952 – 2 020) Okulist – Elbasan.

Fejzi ALUSHI (1945 – 2021) Nefrolog – Vlorë.

Flutura HASHORVA (1947 – 2020) Pneumologe – Tiranë.

Gerond HUSI (1971 – 2021) Endokrinolog – Tiranë.

Gëzim LAMAJ (1958 – 2021) Imazheri – Berat.

Hidajet DEDA (1953 – 2020) Pediatër – Kavajë.

Hyqmet MUSTA (1947 – 2020) Imazheri – Kavajë.

Hyqmet SHQERRA (1939 – 2021) Neuropsikiatër – Elbasan.

Hysni SHKJAU (1951 – 2020) Mjek Familje – Pukë.

Ibrahim KAZIU (1952 – 2020) Pneumolog – Dibër.

Ilirjan DRAÇI (1960 – 2020) Gastrohepatolog – Tiranë.

Irakli THOMA (1949 – 2021) Kardiolog – Sarandë.

Josif DENA (1949 – 2021) Endokrinolog – Berat.

Leonard KAMBERI (1968 – 2020) Gjinekolog – Vlorë.

Llambi GRABOCKA (1943 – 2021) Mjek i Përgjithshëm – Maliq.

Llambro BALA (1937 – 2021) Dermatolog – Vlorë.

Mehmet DEMROZI (1947 – 2021) Neurolog – Kavajë.

Memo BOÇI (1939 – 2020) Epidemiolog – Tiranë

Merqez REXHO (1945 – 2021) Okulist – Fier.

Mihal KËRÇI (1948 – 2020) Anestezist – Tiranë.

Muharrem NONAJ (1944 – 2021) Otorinolaringolog – Skrapar.

Muharrem XHEPEXHIU (1956 – 2020) Mjek Familje – Lushnje.

Myftar ZEMANI (1942 – 2020) Mjek Familje – Fier.

Sali BACA (1947 – 2020) Neuropsikiatër – Elbasan.

Raimonda LËNGU (1955 – 2020) Mjek Familje – Tiranë.

Resmie Xhafa RAMA (19 2021) Mjeke patologe – Elbasan.

Rustem KEKO (1947 – 2021) Endokrinolog – Përmet.

Sefer DERVISHI (1959 – 2020) Mjek Familje – Kavajë.

Suela MUÇA (1973 – 2020) Obstetër-gjinekologe – Tiranë.

Shaqir SHEHU (1952 – 2020) Kirurg – Kukës.

Petro SHAMO (1943 – 2021) Infeksionist – Tiranë.

Përparim PENGILI (1953 – 2021) Mjek i Përgjithshëm – Krujë.

Spiro DEROLLI (1946 – 2021) Reumatolog – Vlorë.

Valentina LILE (1953 – 2021) Endokrinologe – Tiranë.

Vilson TOPULLI (1947 – 2020) Epidemiolog – Tiranë.

Violeta KOKA (1949 – 2020) Mjek Laboratori – Tiranë.

Zyliha KRAJA (1940 – 2020) Kirurge – Shkodër.

Këta dhe shumë emra të tjerë do të mbahen si heronjtë që sakrifikuan jetën e tyre, në betejën e Covid-19.

/b.h