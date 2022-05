Sekretari amerikan i Shtetit, Tony Blinken, njoftoi se SHBA-ja do të japë 215 milionë dollarë shtesë në ndihmë të re urgjente ushqimore për krizën në Ukrainë dhe u bëri thirrje vendeve të tjera që të ndihmojnë me shpejtësi krizën globale të ushqimit në rritje për shkak të pushtimit rus të Ukrainës.

“Sot, duke pasur parasysh urgjencën e krizës, ne po njoftojmë 215 milionë dollarë të tjera ndihmë të re urgjente ushqimore dhe do të bëjmë shumë më tepër,” tha Blinken në Kombet e Bashkuara të mërkurën gjatë një takimi ministror mbi sigurinë globale të ushqimit.

“Ne presim që Kongresi ynë shumë shpejt të miratojë rreth 5.5 miliardë dollarë fonde shtesë për ndihmën humanitare dhe sigurinë ushqimore”, shtoi ai.

Blinken tha gjithashtu se SHBA-ja do të angazhonte 500 milionë dollarë për të rritur prodhimin e plehrave në SHBA. Kjo vjen pasi ka një nevojë të shtuar për pleh në vendet që tradicionalisht e merrnin atë nga Rusia, e cila është eksportuesi më i madh në botë i plehrave. Dhe kostoja e plehrave, thelbësore për fermerët për të arritur objektivat e tyre të prodhimit për të korrat, është rritur gjithashtu në kosto pasi prodhimi në Evropë është ulur gjithashtu falë çmimit në rritje të gazit natyror një përbërës kyç në plehrat me bazë azoti si urea.

Blinken u bëri thirrje vendeve të tjera që kanë plehra dhe drithëra, të cilat gjithashtu po përballen me mungesa globale për shkak të Luftës së Ukrainës, që të ndihmojnë me shpejtësi me këtë krizë në rritje.

“Kostoja e të bërit biznes për organizatat vitale si Programi Botëror i Ushqimit, Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë, UNICEF-i dhe të tjerët, kostoja e të bërit biznes po rritet. Ne duhet t’i ndihmojmë ata të vazhdojnë të bëjnë biznesin e tyre, “tha Blinken.

“Në veçanti, vendet me rezerva të konsiderueshme të drithërave dhe plehrave, si dhe ato me burime financiare duhet të rriten dhe ta bëjnë atë shpejt. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar më shumë se 2.3 miliardë dollarë fonde të reja për ndihmë urgjente ushqimore për të përmbushur nevojat globale humanitare që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia”, u shpreh Blinken.

g.kosovari