Me laps dhe letër në dorë, udhëtimi në Stamboll dhe prania në stadium në finalen e Champions i ka kushtuar tifozëve mbi 2 300 euro për një fundjavë.

Një xhiro e jashtëzakonshme biznesi për Turqinë e gjunjëzuar nga kriza. Në stadium do të jenë të pranishëm 75 mijë tifozë, ndërsa qyteti do të ketë qindra mijëra vizitorë që do ta ndjekin ndeshjen nëpër sheshe.

/f.stafa