Nga Ilir Demalia

Nga mesi i viteve 1980 deri në 1989, në Tiranë u shfaq një personazh me mjekër të madhe si Marksi, në një kohë që mjekra dhe flokët e gjata ishin të ndaluara, Ladi me një flamur të kuq në dorë dhe me një foto të Karl Marks, hipte te gurët e monumentit të Skëndërbeut dhe mbante fjalime. Në fillim njerëzit ndalonin dhe grumbulloheshin , një gjë e paparë. Koka e Ladit në mes koqeve të kalit dhe fjalimet e tij me patos ishin një shfaqje tragjikomike. Të rinjtë e Tironës, çunat e bordurave qeshnin dhe largoheshin. Pensionistët e Frontit Demokratik ndalonin dhe dëgjonin “nxënësin” e Marksit me seriozitet dhe përqendrim.

Vazhdoi kjo punë për disa kohë deri sa Ladin e mbyllën në psikiatri.

Pamja e Berishës dje ne ballkon me flamuj dhe duke mbajtur fjalim, më kujtoi Lad Marksistin. Ndërsa çeta Haxhiqamiliste poshtë pallatit që thërrisnin: O Sali, O hero gjithë Shqipëria ty të do! Më ngjasonte me pensionistët e Frontit Demokratik, të rinjtë e grupit brainwash të PD me kryetarin Mustafa dhe të tjerë që nuk bëheshin më shumë se 100 vetë dukeshin si vullnetarët e Enverit në 1991.

/a.d