Në prezantimin e ‘Raportit për zgjedhjet e 14 majit’, Berisha u ndal edhe te rezultati, ku sipas tij 500 mijë idealistë nuk u mposhtën nga makineria shtetërore e dhunimit të votës.

Berisha theksoi se ky ishte një rikthim shumë i suksesshëm, ku pa vulë, pa emër, pa një qindarkë, me gjithë këtë gjigandizëm të dhunimit të votës, 500 mijë idealistë nuk u mposhtën.

“Kjo është një lokomotivë që do përmbysë Edi Ramën”, u shpreh Berisha.

“Ne do ta bëjmë analizën më të plotë. Për sa i përket problemit tim, ky ishte një rikthim shumë i suksesshëm, ku pa vulë, pa emër, pa një qindarkë, me gjithë këtë gjigandizëm të dhunimit të votës, 500 mijë idealistë nuk u mposhtën.

Kjo është një lokomotivë që do përmbysë Edi Ramën. Imagjinoni nëqoftëse do kishte ecur, se çfarë katastrofe do të ishte për Shqipërinë. Këtu ti ndajmë gjërat”, tha ai./m.j