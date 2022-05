Kandidati për kryetar të PD-së, Ibsen Elezi, ka hedhur akuza ndaj Berishës se ky i fundit po i pengon takimet me bazën me anë të kryetares së komisionit zgjedhor të PD-së, Albana Vokshi. Elezi nënvizoi se ky komision ka përgjegjësi që t’i përcaktojë një kalendar të takimeve me bazën, gjë të cilën sipas tij ata nuk do ta bëjnë.