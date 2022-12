Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike e ka vënë theksin tek primaret e zhvilluara nga kjo forcë politike.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ka thënë se në primare kanë votuar 55 mijë anëtarë dhe simpatizantë të PD-së, të cilën Berisha e përkthen në 15% më shumë se çdo votim tjetër.

Sali Berisha: Të nderuar anëtarë të kryesisë së PD-së, sekretarë të kësaj partie. Kjo mbledhje është thirrur në një moment shumë të rëndësishëm, si në rrafshin elektoral edhe politik. Përfunduan me sukses përveç se në dy degë, zgjedhjet e kandidatëve për qytetarë të parë të bashkive të vendit.

Ky ishte një proces i cili zhvillohej për herë të parë me këtë proporcion, transparencë dhe pjesëmarrje. PD në përputhje me përcaktimet e statutit të rithemelimit të saj të 11 dhjetorit, bëri realitet premtimin e saj dhe sanksionimin e këtij premtimi, se pushtetarët vendorë dhe ata qendror, deputetët do të zgjidhen me votën e anëtarësisë së saj dhe simpatizantëve të saj.

Në garë pati mbi 200 kandidatura, në tërësi veprimtarë të shquar dhe të vendosur të PD-së, por në garë morën pjesë edhe veprimtarë të shquar të shoqërisë civile dhe shqiptarët të shquar në emigracion.

Në këtë garë, e para me këto standarde në historinë e vendit, votuan për qytetarët e parë të bashkive, rreth 55 mijë anëtarë dhe simpatizantë të PD. Kurrë ndonjëherë në këtë parti kaq vota nuk janë hedhur. Ky votim tejkaloi të paktën me 15 % të gjitha votimet e tjera.

Ky është një rast për të falënderuar të gjithë kandidatet dhe kandidatët që garuan, për të shprehur një mirënjohje të thellë të gjithë atyre që organizuan fushatën e tyre, të gjithë anëtarëve e simpatizantëve që morën pjesë në votim.

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryedemokrati Berisha është shprehur se primaret kanë pasur një konkurrencë të ndershme.

Sali Berisha: Procesi ka pasur në tërësi konkurrencë të ndershme. Në një rast komisioni ndërhyri për të mbajtur qëndrimet e duhura dhe asgjë nuk mund të cënojë qytetarinë e këtij procesi, standardet me të cilat u zhvillua.

Për kuriozitetin tuja, në këtë garë ka pasur diferenca në vota midis kandidatëve, po ka pasur raste që kanë qenë të ngushta deri në 1 votë dhe në rastin konkret kam kënaqësinë të ju them se ata kishin të njëjtin qëndrim dhe të njëjtin mendim, përmbën shkallë të një përgjegjësie të thellë politike dhe në tërësi kjo ka qenë fryma me të cilën u mbyll gara.

