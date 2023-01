Ditën e mërkurë, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, firmosi një marrëveshje bashkëpunimi për zgjedhjet lokale të 14 majit me kreun e PBDNJ, Vangjel Dule, duke i lënë 3 bashki në dispozicion që kjo parti të garojë me kandidatët e saj, por me mbështetjen e opozitës së bashkuar.

Në anën tjetër, kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi, i ftuar në Ditarin e orës 13:00 në A2 CNN se kjo marrëveshje e fundit e bën edhe më të bindur që kjo parti të dalë e vetme në zgjedhjet lokale të 14 majit.

“Eksperienca politike më çonte në një parashikim të tillë të ngjarjeve. Ajo çka ne e kemi marrë vendim me kohë dhe jo sot ishte që do të garonim vetëm. Sigurisht që marrëveshja e Berishës me Dulen dje akoma më shumë e bëri më të qartë për ne që kishim marrë vendimin e duhur. PD i ka lënë 3 zona të lira, por njëra prej tyre më bën më shumë përshtypje. Ajo është Himara sepse nuk është zonë minoritare. Gjatë vizitës së kryeministrit grek, Berisha tha se Himara nuk është zonë minoritare. Megjithatë, ky është problemi i tyre.

Shumë herë ne na shohin si derivat të dikujt. Ne kemi parë të arsyeshme që të kishim një përfaqësim politik tonin. Ne garojmë për të shtyrë interesat e elektoratit që përfaqësojmë”, tha Idrizi.

/s.f