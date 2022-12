Në një konferencë për mediat sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri është pyetur në lidhje me kandidaturat për zgjedhjet e vendore të 14 majit 2023.

Konkretisht Gjiknuri u pyet nëse do të jetë Benet Beci kandidat i PS-së për bashkinë e Shkodrës. Sipas Gjiknuri ai do ti bënte nder qytetit dhe se është një kandidaturë e përshtatshme, por nuk konfirmoi nëse do të jetë Beci.