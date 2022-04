Bashkimi Europian ka mbështetur hapur dhe qartë sansksionet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë ndaj Sali Berishës dhe figura të tjera në Shqipëri e në rajon, si pjesë e luftës ndaj Korrupsionit.

Në një dokument zyrtar që ndodhet në faqen e Parlamentit Europian është i publikuar raporti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Europian, në lidhje me Progres raportin e BE-së për Shqipërinë. Në dokumentin e amendamenteve të paraqitur nga reporterja për Shqipërinë, eurodeputetja Isabel Santos, shkruhet e bardha në të zezë qëndrimi i Parlamentit Europian që përkrah vendimet e qeverisë së SHBA.

Në draft raport theksohet se “Parlamenti Europian mirëpret angazhimin e rinovuar konstruktiv të SHBA-së në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë fokusin e tyre në luftën kundër korrupsionit; nënvizon në këtë kontekst Urdhrin Ekzekutiv të SHBA-së, i cili vendos sanksione ndaj personave që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor, si si dhe veprimi i SHBA-së që synon individët dhe subjektet për aktet e tyre të rëndësishme të korrupsionit. Parlamenti Europian i bën thirrje BE-së që të vlerësojë tërësisht një përafrim të mundshëm me veprime të tilla”.

Draft raporti i Komisionit të Jashtëm i Parlamentit Europian është një gjatë prej 19 faqesh ku flitet në mënyrë të detajuar për luftën ndaj krimit të organizuar,luftën ndaj korrupsionit, lirinë e mediat, situatën politike të polarizuar etj. Në dokument, Parlamenti Europian mbështet vendosmërisht reformën në drejtësi dhe ligjet e e reja të sapomiratuara për të çuar përpara reformën.

“Përshëndet miratimin e 10 ligjeve që synojnë të forcojnë më tej efikasitetin e gjyqësorit sistemit dhe nënvizon rëndësinë e masave shtesë si zbatimi i hartës së re gjyqësore. Parlamenti Europian, thekson se reforma e sistemit gjyqësor sipas hartës së re të gjyqësorit duhet të marrë parasysh duke marrë parasysh opinionet e palëve të interesuara dhe kushtet socio-ekonomike të grupeve vulnerabël dhe të përmirësojnë aksesin në drejtësi të të gjithëve. Parlamenti Europian theksohet më tej në raport, “mirëpret përpjekjet e vazhdueshme që duhet të çojnë në përmirësime sistematike në trajtimin luftës ndaj krimit të organizuar, duke përfshirë trafikimin e njerëzve, drogës, armëve të zjarrit, objekteve të trashëgimisë kulturore, krimin kibernetik, krimin e dhunshëm, ekstremizmin dhe kërcënime terroriste etj.

Në raport theksohet se Bashkimi Europian mirëpret “bashkëpunimin për çmontimin e rrjeteve transnacionale të krimit, duke përfshirë drejtësinë e BE-së dhe Agjencitë e Punëve të Brendshme, si Europol, Eurojust dhe Frontex; ku përfshihen aksionet e intensifikuar kundër prodhimit dhe trafikut të organizuar të drogës, armëve pa leje dhe kontrabandistët e njerëzve”.

Raporti thekson më tej se “Shqipëria është i vetmi vend i rajonit që ka nënshkruar me një marrëveshje të posaçme bashkëpunimin me të gjitha agjencitë e drejtësisë dhe të punëve të brendshme të BE-së dhe se e nisi një operacion të përbashkët me Agjencinë Evropiane të Kufirit dhe Rojës Bregdetare (Frontex) jashtë BE-së, e cila u vendos në kufirin greko-shqiptar në maj 2019. Shqipëria ka lejuar zbulimin e monitorimit ajror nga shërbimet ligjzbatuese të shteteve anëtare të BE-së Në lidhje me kultivimin e prodhimin e lëndëve narkotike; ndajrekomandon Shqipërinë të përditësojë legjislacionin në lidhje me prekursorët e drogës.

Parlamenti i kërkon Këshillit të mbështesë ritmin dhe besueshmërinë e Evropës, duke hapur menjëherë negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, siç është rekomanduar vazhdimisht nga Komisioni, duke qenë se të dyja vendet kanë përmbushur kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian”. Parlamenti Europian rikonfirmon përgjegjësinë e përbashkët të forcave politike shqiptare për të forcuar konstruktivin dialogun politik dhe bashkëpunimin, duke mundësuar një funksionim efektiv të vendit institucionet demokratike duke vazhduar të përmirësojnë qeverisjen, transparencën dhe pluralizmin dhe duke mundësuar pjesëmarrjen aktive të shoqërisë civile”. E pikërisht në këtë aspekt, duke ju referuar përplasjes në PD që çuan në dhunën e 8 janarit, Parlamenti Europian shpreh shqetësimin e saj serioz për klimën e polarizuar politike dhe mungesa e bashkëpunimit të qëndrueshëm ndërpartiak që vazhdojnë pengojnë procesin demokratik dhe kujton rëndësinë e ndërtimit të konsensusit ndërmjet të gjithë aktorëve politikë të nevojshëm për forcimin e një kulture parlamentare demokratike, një traditë parlamentare konstruktive.

Ndaj inkurajon përdorimin e Dialogut në këtë drejtim Mirëpret të gjitha përpjekjet për të reduktuar polarizimin përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2021, gjë që riktheu partitë opozitare në procesin politik në parlament.

Parlamenti Europian, ka kritikuar mazhorancën për amendimin e Kushtetutës para zgjedhjeve të 21 prillit.

“Ndjen keqardhje për ndryshimet jokonsensuale të kushtetutës dhe ligjit zgjedhor nga mazhoranca qeverisëse përpara zgjedhjeve të përgjithshme; prandaj fton partitë politike të Shqipërisë të tregojnë pjekuri në trajtimin e çështjeve me interes publik për të rritur demokracinë dhe integritetin konkurrues brendapartiak si një gur themeli për pluralizmin dhe demokracinë. Shpreh shqetësimin për retorikën toksike të qëndrueshme, që bëhet nga politikanë të nivelit të lartë, zyrtarë publikë dhe figura të tjera publike, që nxit kulturën e frikësimit, fushatat e shpifjeve, dhunën dhe trazirat. PE nxit aktorët politikë të udhëheqin me shembull në avancimin e dialogut shoqëror.