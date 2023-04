Një çift i ri po formohet brenda Big Brother VIP? Në rrjete sociale qarkullojnë disa video të shkurtra të dyshes Jori-Gerti pasi modelja Jori Delli e teproi me sasinë e alkoolit në ‘Pyjama Party’ me vajzat, shkoi në kuzhinë ku ndodhej Gert Koxha dhe nisi ta ngacmonte me pupël.