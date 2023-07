Fletërrufe e Byro Politike i ka cilësuar Gazment Bardhi ‘hetimin’ që është ngritur për të në Komisionin e Edukimit nga Flutura Açka. Sekretari i Përgjithshëm thotë se reduktimi i 50 mijë anëtarëve që nuk mendojnë ashtu siç do ish kryedemokrati Basha, është një lëvizje që ne e kemi parë mjaft mirë, 1 vit e gjysmë më parë nga Sali Berisha. Është një hall i Bashës, thotë Bardhi që po e detyron të hedhë në erë partinë demokratike, tashmë të shndërruar në një parti popullore që ka humbur objektivin dhe identitetin si parti me besime euroatlantike. Sa i takon mbledhjes së Këshillit Kombëtar që e ka thirrur nesër, Bardhi thotë se s;është e ndaluar të bësh mbledhje online.

“Sot s’jam për të komunikuar me ta por me anëtarët e PD dhe mbi 50 mijë të tjerë sepse nuk mendojnë si Lulzim Basha. Në cilësinë time si Sekretar kam dhe do të zbatoj vetë statutin e PD. Qëndrimi im ka qenë i njëjtë 1 vit e gjysmë më parë kur Berisha ndoqi këtë rrugë dhe sot që Basha po ndjek të njëjtën rrugë. Mbledhja e Këshillit Kombëtar është kompetencë ekskluzivë e Sekretarit të Përgjithshëm. Meqë ka patur pretendime dhe për mbledhjen, dua t;iu kujtoj se PD s’ka lindur sot, por ka zhvilluar disa mbledhje online duke i kujtuar kolegëve edhe mbledhjen për miratimin e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 25 prillit. Nuk ka asnjë rregull në statut, që mbledhja do të bëhet në sallën ku duan anëtarët e partisë.

Deklarata e kopjuar nga Berisha, akuzonte Sekretarin e Përgjithshëm se po bën manorva për t’’i shërbyer Berishës, Metës e Ramës. Se kush i shërben këtyre, opinioni publik mund ta shohë me fakte. Nëse do të bëja manovra do të mbylla sytë në këtë moment delikat ku disa me halle të vjetra kanë vendosur të hedhin në erë partinë me trakte të byrosë poilitike.”- tha Bardhi.