Deputeti demokrat Gazment Bardhi ka ironizuar deklaratën e ish-kryeministrit Sali Berisha, pasi ky i fundit u shpreh se Aqif Rakipi ka ngrënë dreka e darka me Lulzim Bashën, madje ky i fundit është përpjekur dhe ta fusë në koalicion me PD.

Bardhi thotë me ironi se Aqif Rakipi është shpallur “non grata” për drekat që ka ngrënë me Lulzim Bashën dhe jo se ka blerë vota në bashkëpunim me krimin e organizuar për llogari të Edi Ramës.

“Qëndrim ineterestant i SB: Nuk ka komentuar vendimin për sanksionet e SHBA ndaj AR, mqs ai nuk qenka shpallur non-grata se ka blerë vota në bashkëpunim me krimin e organizuar për llogari të ER, por sepse ka ngrenë drekë me LB. “Opozitë” e vërtetë, jo llafe”, shkruan Bardhi./m.j