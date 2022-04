Rusia ka reaguar sërish për mbështetjen e Ukrainës me armë nga SHBA dhe Europa.

Rusia ka paralajmëruar se nëse Departamenti i Shtetit do të vazhdojë të dërgojë armë atëherë do të përballen me pasoja të paparishkueshme.

Ky reagim vjen pasi SHBA njoftoi se do të dërgonte një paketë të re ndihmë ushtarake me vlerë 800 milionë dollarë për ukrainasit, shkruan CNN.

Më herët CNN raportoi se Shtetet e Bashkuara besojnë se tolerance e rrezikut të presidentit rus Vladimir Putin është rritur dhe se ai mund të marrë edhe veprime më agresive kundër SHBA si kundërpërgjigje për mbështetjen e saj për Ukrainën.

