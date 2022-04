Asnjë gjykatë vendase apo e huaj nuk ka vendosur për konfiskimin e të ardhurave apo pronës së Albcontrol apo të Republikës së Shqipërisë.

Burime ekskluzive për Shqiptarja.com bëjnë me dije se lajmi i dalë në media, se janë konfiskuar 20 mln euro për llogari të biznesmenit Becchetti, nuk është i vërtetë. Të njëjtat burime thonë se procesi në çështjen e biznesmenit Franccesko Beccheti, është në vijim dhe as Republika e Shqipërisë dhe as Albcontrol nuk kanë paguar asnjë cent në favor të Becchetit.