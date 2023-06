Panorama TV ka zbardhur dosjen hetimore të operacionit “Coast to coast” në kuadër të të cilit u arrestuan 20 persona ndërsa një tjetër u shpall në kërkim.

Në dosjen prej 105 faqesh, që e disponon Panorama TV përfshihen dhjetëra biseda të transkriptuara mes anëtarëve të strukturuar të grupit kriminal.

Sipas SPAK grupi drejtohej nga Endrit Bakiu ndërsa pjesa tjetër e të arrestuarve kanë pasur rolin e transportuesve dhe të shpërndarësve të lëndës narkotike.

Në përgjimet e Prokurorisë bëhet fjalë për për një bisedë mes Shpëtim Pjeshkës dhe Artan Agalliut, të dy të arrestuar, teksa bisedojnë në kamion me Artur Sulaj edhe ky i arrestuar.

Pjesë nga dosja

Biseda nr. 999, date 06/05/2021, ora 18.49:18, kamioni me targe “A4 933 277, shtetasi Shpëtim Pjeshka, është folësi A dhe shtetasi Artan Agaliu, folësi B, bisedojnë ne kamion me telefon me një shtetas Artur Sulaj, i cili eshtë foleni C, nga përgjimet ambientale rezulton se biseda ka ketë përmbajtje:(B): He mo? Jo moo e plotesoj orarin, na foli…

(A): Sille mu… he mo?

(C): He mo? Je lodh e?…

(A): Po jo mo nuk jam lodhe po me nxori T, edhe i ka kaluar, me nxori T behu gati…

(C): Eeeeee…

(A): E pra po pranaj

(C) Nuk kuptohet nga zhurma..

(A): Kshu i bën punët ti nxitohesh ti shumë!!!

(C). Nji karte ke ti aty?

(A): Po nji kartë, se po ta kisha do ja fusja do ja q.. e mori … ja q… Ja të rrime dhe nja gjysëm ore, e ashtu, se e hoqa unë karten e nisa nga fillimi atë, te shikojmë të plotësohet ky orari

(C): Nuk kuptohet nga zhurma

(A) E dimë, e dimë

(C) Mirë??

(A): Hajde hajde pa merak… (C): Po jo mo se s’janë si këtej

(A): Mire lale, jo mo katër orë katër orë e gjysëm jemi aty ke veni hajt se flasim kur të mbërrijmë atje!

Biseda tjetër është pas 4 orësh.

Biseda nr. 1016, datë 06/05/2021, ora 22:04, kamioni me targë AA 923 22″, shtetasi Shpetim Pjeshka, i cili është folësi A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili është folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka këtë përmbajtje.

(A): He mo dhe sa do sa kilometer?

(B) Pfffff na rrujten k** dhe këta o burre!! Ca qenkan këta kshtu?!!!

(A) Eevee? Car thua ở

(B). Jo sduam shume! Prandaj thashe une, nuk duron dot ai 20 minuta, maksimum!! Po lere i cike lere, tani ndaluam nuk na prish punë

(A) Jooo

(B) Nuk kuptohet nga zhurma e kamionit

(A): Pese e giysem? Do vijë sonte? Për shtatë tetë orë nuk do vijë!!

(B): Po ça të them unë, prandaj thashë këta qenkan vari leshtë o burre!!

-ora 22:07:40;

(A). Kush do shkojë? Ato cunat shkojnë aty?

(B) Jo or Turi me ate Culin

(A) Turi shkoj aty??

Biseda nr. 969, date 05/05/2021, ora 12:27:18, kamioni me targe “44 923 ZZ”, shtetasi Shpetim Pjeshka, i cili është folési A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili eshtë folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka kete përmbajtje:

(B). Si tha ai tha ka tallur bythen me ty ee, e ti q*** motren

(A). Kush kshu?

(B). Ai vlonjati te skaneri

(A) Eeee

(B): Pu ti q…robt aty u tremba nje çike të them të drejtën!!

(A): Pse?

(8) U tremba arsyeja se, thashe mos e analizojne, kupton ti?

(4) Po joo, kam marré…

(nuk kuptohet nga zhurma)!

Me date 06.05.2021, ora 13:48, shtetasi Artur Sulaj duke përdorur numrin telefonik 0685723586, komunikon me shtetasin Shpëtim Pjeshka, i cili ka në përdorim numrin telefonik 0694773311, të cilin e pyet, si j’u shkoj rruga dhe i kërkon që t’i thojë Artanit që të rregulloj telefonin sepse j’a kam mbushur.

Biseda nr. 997, date 06/05/2021, ora 18:14:09, kamioni me targë “4492322”, shtetasi Shpëtim Pjeshka, i cili eshte folesi A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili është folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka këtë përmbajtje:

(4) Eeee?

(B): Ata prisnin sot them… (4) Po ca te bejme ne Ata e dinë që kamioni eshtë me orar

(B): E zhvendose….

(A): Shih si eshte sero tera zero zero (B) Ja po shkruaj une ca e ka kjo emrin ?

(A): Ka plotesu oret e punes ee!!

(A): Me kismet, se kshu i ben punët ai Turi, unë në Slloveni ai po vjen kamioni në Itali, bap difekt kamioni dy ditë rrugëve, pse i thote terit po vjen! Kur te vije…kur te jete te vendi te marr ne telefon arrita Turi e di qe unë jam tek shofer nuk jam me dy shofera.

