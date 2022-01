Vinçens Piroli, 34-vjeçari që u plagos në rrethana të paqarta mbrëmjen e të hënës në Kurbin është ndaluar nga policia në Spitalin e Traumës ku ndodhet i shtruar.

Ndaj 34-vjeçarit Piroli ishte lëshuar një urdhër-arresti ndërkombëtar, pasi dyshohet se në korrik të 2021 së bashku me Dorian Lalën ekzekutuan në Ulqin Momcilo Gjurishic.

34-vjeçari i plagosur mbrëmjen e kaluar në Shkodër nuk ka folur dot për policinë, për shkak të gjendjes së vështirë shëndetësore. I plagosuri ka pasur një komunikim vetëm me bluzat e bardha në Lezhë, ku i ka thënë se ka qenë duke lëvizur në këmbë në zonën e Urës se Bunës në Shkodër, kur dikush është afruar dhe e ka qëlluar.

Nga frika se atentatorët do ta ndiqnin, ai nuk shkoi në Spitalin e Shkodrës, por kërkoi ndihmë në atë të Lezhës. Nisur nga kjo, policia ka ushtruar kontrolle në zonën e përmendur, por nuk ka gjetur gëzhoja dhe as raportime për të shtëna me armë.

Ndërkohë, po punohet me kamerat për të identifikuar personin që shoqëroi 34-vjeçarin në spital.