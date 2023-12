Vrasja e Arben Lleshit në burgun e sigurisë së lartë në Peqin nga i dënuari përjetë Sokol Mjacaj ka tronditur opinionin publik. Pikëpyetje të shumta janë ngritur mbi mënyrën sesi është futur arma në këtë institucion. Në studion e Ditarit në A2 CNN ish shefi i sigurisë Faik Basha tha se është thyer një element sigurie, duke përjashtuar bashkëpunimin me policinë.

“Një nga elementët e sigurisë është mungesa e stafit, do shohim elementi që është thyer. Se janë disa elementë sigurie, një nga këto është thyer që është futur arma. Vigjilenca nga jashtë. Ekziston mundësia e ndihmës përmes dronit. Burgjet tona duhet të kenë pajisje që bëjnë të mundur kapjen e dronëve dhe rruga e dytë është e bashkëpunimit me familjarëve me trupën dhe në këtë nivel trupa e policisë do të ishte e habitshme dhe nuk besoj se rrezikon së pari jetën e tij”.

Por gazetari i A2 CNN Julian Kasapi nuk e përjashton mundësinë e bashkëpunimit me policinë brenda burgut.

“Në kartolina të viti të ri futeshin thika apo sende të paligjshme dhe përgjatë viteve ka evoluar mënyra si u futen këto sende, pse jo nëpërmjet dronit. Unë jam i prirur të mendoj se mund të ketë bashkëpunim brenda burgut, bëhen palë për shkak të pagës se gardianët çdo ditë e më shumë po bien pre e korrupsionit për të futur drogë apo celularëve brenda burgjeve shqiptare. Nuk përjashtoj pjesën e bashkëpunimit për shkak të pagës së tyre të pamjaftueshme. Tentativat vijnë edhe nëpërmjet ajrimit. Nëse ke një celular brenda burgut koordinimi është shumë e thjeshtë”.

