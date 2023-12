Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka takuar sot në Shkup homologun e tij të Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovksi.

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, kreu i shtetit shkruan: Gjithmonë kënaqësi të takoj mikun tim.

