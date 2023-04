Shqipëria vajtoi 81 viktima, por mendohet se numri është shumë më i lartë. Trupat e 24 prej tyre nuk u gjenden asnjëherë. 34 persona mundën të mbijetonin.

Xhavara që ndodhej lart në kuvertë e ka parë të gjithë ngjarjen. Ai thotë me saktësi edhe orën kur kanë marrë goditjen fatale, pasi akrepat e orës i kanë ngecur në momentin që ra në ujë.

“Në orën 18:50 që më ngecën akrepat e orës në ujë, ata erdhën nga mbrapa në mënyrë tinëzare, tamam kriminale. Dhe me majën e tyre si Titaniku e goditën anijen shqiptare. E goditën në kullën e komandimit dhe i bënë një “gropë në anësore rreth 40-50 cm me bulbën që ka anija dhe mbi kabinën e anijes sonë, i hipën sipër…pamm dhe anija u përmbys dhe ka ndenjur 8 minuta me kokë poshtë”, u shpreh i mbijetuari Xhavara.