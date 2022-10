Një aksident i trefishtë ka ndodhur mbrëmjen e sotëm në Vlorë, pas një konflikti mes disa të rinjsh.

Mësohet se ngjarja ka ndodhur në rrugën “Gjergj Araniti”, ku të rinjtë fillimisht janë konfliktuar me fjalë, e më pas janë përplasur me makina me njëri-tjetrin.

Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

