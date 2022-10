Deputeti demokrat Flamur Hoxha, nuk ka besim se procesi i primareve do të çojë PD drejt bashkimit.

Në një studio televizive, ai thotë se kandidatë do të jenë sërish produkt i klaneve dhe në fund askush nuk do mbajë përgjegjësi për dështimin.

Hoxha: Të hapin garën për zgjedhje të ndershme. Të bëjnë një parti model, të mos flasin me fjalët e primareve sepse nuk kanë funksionuar primaret në 30 vjet ashtu do funksionojnë. Do përcaktohen se kush klan do ti përcaktojë njerëzit që duhet të fitojnë bashkitë dhe pastaj nuk mbajnë përgjegjësi.

Për të provuar që e kundërta e kësaj sjell fitoren ai sfidon drejtuesit e PD me kosto personale politike.

Hoxha: Më jep përgjegjësinë për një qark dhe nëse unë nuk e zgjedh fituesin e një qarku në zgjedhjet lokale unë jam dorëheqjen një ditë më pas. Më jep një qark çfarëdo.

Por pse po përdoren primaret?

Hoxha: Për të gjetur një mekanizëm përbashkues por nuk e bashkon PD. Ti duhet të bëjë primare brenda partisë.

/e.d