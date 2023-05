Gazetari Artan Hoxha ka bërë një analizë të rrethanave të vrasjes së ditës së djeshme në Kavajë, ku mbeti pa jetë 47-vjeçari Arjan Gosa.

Hoxha tha se Kavaja është një “vatër” e ngjarjeve kriminale pasi sistemi i drejtësisë ka dështuar në atë qytet dhe është lënë si një “xhep në harresë”.

“Kavaja ose ka qetësi totale ose ndodhin ngjarje të tilla. Si është e mundur që ka krime të tilla në Kavajë. Në Kavajë janë krime të këtij niveli që nuk e kontrollon dot s’ka të beje as me krime ordinere as të niveleve të larta. Viktimat ose janë me origjinë kavajase ose të ardhur. Në 2012 u vranë dy e u plagosën tre persona dhe personi që i goditi ishte piktor, u zunë për punë toke.

Piktori kishte kërkuar disa herë ta zgjidhte. Kavaja lihet shpeshherë si një vend xhep. Ka dhe në favor tjetër ka dalje në det. E parë në këtë prizëm nuk gjej dot shpjegim tjetër veçse dështimit të sistemit të drejtësisë. Aty është ambienti që nuk e favorizon çtensionimin e situatës. Të bën ose të ikësh nga ai qytet ose ta zgjidhësh vetë. Kur një qytetar nuk e gjen zgjidhjen e zgjidh vetë.

Ai ka vrarë aty dhe duket sikur ka pasur një barrë të rëndë. Mënyra që pashë se si kishte ikur autori mbrapa, ta devijon problemin nga e vërteta. Më një territor siç është Kavaja kemi një mosfunksionim të ligjit dhe drejtësisë.”– tha Artan Hoxha./m.j