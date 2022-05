Vijareal kërkoi me kot të përmbysë sot në “Ceramica” humbjen 2-0 të ndeshjes së parë gjysmëfinale të Ligës së Kampioneve ndaj Liverpulit. Por për skuadrën e Unai Emeri nuk do të ishte e thjeshtë, pasi i mungonte lojtari më i rëndësishëm i sulmit në duelin e sotëm. Por megjithate e nisi mire dhe shenoi dhe 2 gola. Ne pjesen e dyte Liverpool i shenoi plot tre gola duke mos lene shume mundesi per parashikimin ndryshe.