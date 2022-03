Nga Alessandro Ferro “Il Giornale”

Vrasje e Vladimir Putinit për t’i dhënë fund konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës? Ndoshta po, ndoshta jo. Por e sigurt është se ata që po mendojnë të eliminojnë numrin një të Kremlinit janë aty. Ata që mund ta eleminojnë udhëheqësin rus mund të jenë shërbimet sekrete ruse ose ukrainase.

Por këtë gjë mund ta bëjë edhe çdo element i padyshimtë që është aktualisht në krahun e tij, apo që ka mundësinë të ndërveprojë me të. Kohët e fundit, senatori republikan i Floridës, Marco Rubio, pyeti me ironi “A mos do të ishte mirë nëse dikush nga brenda do ta eleminonte këtë njeri?”, duke sqaruar menjëherë më pas se kjo nuk është politika zyrtare e Shteteve të Bashkuara, por një mendim i tij personal.

“Plani” kundër Putin

Megjithatë, ka tashmë nga ata që kanë ide shumë të qarta mbi këtë çështje. Mes tyre është një ish-spiun, një agjent klandestin veteran i Drejtorisë së Përgjithshme Franceze për Sigurinë e Jashtme (DGSE). Ai i tha gazetës britanike “Daily Beast” në kushte anonimiteti se si operacioni për të eliminuar Carin rus aktualisht është “në tryezën e çdo agjencie të inteligjencës”.

Deklarata e tij është bërë duke u bazuar në dijeninë e plotë të fakteve. “Unë e di shumë mirë këtë, pasi dikur i kam programuar vetë skenarë të tillë”- shtoi ai. Agjenti në pension i DGSE-së, një specialist i eliminimeve, vëmendja e të cilit ndaj detajeve vlerësohet shumë nga kolegët e tij në këtë sektor, ofron gjithashtu metodën më të shpejtë dhe pa dhimbje për të hequr qafe armikun.

“Kjo është metoda më e mirë”

Atëherë çfarë mendon ish-agjenti që kërkon të mbetet anonim, mbi metodën më të mirë për ta eliminuar Putinin? Në këtë pikë ai nuk ka shumë dyshime: “Metoda më efikase do të ishte helmi”, duke nënvizuar se kjo përpjekje “do të ndodhë nga brenda Kremlinit” dhe nuk do të jetë një “punë e të huajve”.

Ish-agjenti i shërbimeve sekrete shpjegon se shërbimi sekret rus është ndoshta “i vetmi që përdor ende helmin si metodën më të preferuar”. Ai kujton një listë të gjatë të substancave ruse të përdorura për të vrarë armiqtë e Kremlinit.

Në vitin 1957 dezertori i KGB-së, Nikolai Khokhlov, u eliminua duke i hedhur në kafe taliumit, një metal gri dhe shumë toksik, që përdoret për helmimin e minjve dhe insekteve. Edhe arseniku cilësohet si një “armë vdekjeprurëse”. Ndërkohë një atentat i famshëm ishte ai i vitit 2004 ndaj kandidatit presidencial ukrainas Viktor Yushchenko, ushqimit i të cilit ishte helmuar me dioksinë.

Kërcënimet rreth Carit

Sido që të jetë, helmimi i Vladimir Putinit nuk është diçka që mund të kryhet aq kollaj. Sipas një burimi që punon brenda ministrisë ruse, muajin e kaluar presidenti rus pushoi nga puna rreth 1 mijë njerëz (nga kuzhinierët deri tek truprojat), të cilët kujdeseshin për nevojat e tij të përditshme personale dhe profesionale duke i zëvendësuar me një grup të ri asistentësh.

“Nuk ka asnjë dyshim se Putini është i vetëdijshëm se dikush po e ndjek atë për ta eleminuar”- thotë eksperti francezi. “Vrasja e Putinit nuk është një mision i lehtë. Por Putini e di se kjo gjë mund të realizohet, ndaj ai i frikësohet shumë kësaj mundësie”- shton ai.

Para një operacioni të tillë, kryefjala është planifikimi, mbledhja e informacionit, dhe kuptimi i zakoneve të presidentit rus.

Për shembull, nuk ka asnjë mjet, sado i blinduar, që mund t’i mbijetojë shpërthimit të tonelatave eksplozivi të vendosur përgjatë rrugës. Ish-planifikuesi i “operacioneve të errëta” të DGSE thotë se të paktën një person brenda ose jashtë perimetrit të Putinit është gati ta tradhtojë atë dhe të bëhet “shkaktari” i eliminimit të tij.

“Do të jetë një operacion shumë i kushtueshëm. Por nisur nga përvoja ime, vë bast se një plan i tillë ekziston tashmë. Është gjithmonë aty në pritje për t`u zbatuar na varësi të ecurisë së gjërave”- thekson ai.

Helm për të eliminuar armiqtë

Helmin si një armë e pëlqen vetë Putin. Polonium-210 shkaktoi vdekjen e Alexander Litvinenko (ish-agjent i shërbimit sekret rus) në vitin 2006, ndërsa Novichok (një neurotoksinë shumë e fuqishme) ishte përgjegjëse për sulmin thuajse fatal të vitit 2018 ndaj ish-spiunit rus Sergei Skripal në Angli.

Për të mos harruar sulmin ndaj udhëheqësit rus të opozitës Alexei Navalny në vitin 2020, po ashtu me Novichok. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u përpoq që të nënvlerësonte tendencën ruse të asaj kohe për të përdorur helmin si armë ndaj kundërshtarëve, duke thënë se “në shumë vende të botës ndodhin shumë helmime çdo ditë”. Një konfirmim i saktë i metodës ruse. /Përktheu: Alket Goce-abcnews.al

g.kosovari