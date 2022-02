Kryeministri Edi Rama ishte sot në Dibër në një takim me qytetarët ku u fol për nismën e Këshillimit Kombëtar por dhe per pyetjen qe ka lidhje me ndalimin e ushtrimit te detyres per gjyqtaret qe jane ne hetim per shkelje flagrante te ligjit.

“Sot ligji është që nëse konstatohet shkekjet flagrante për këta nis hetim e në përfundim ata përjashtohen nga sistemi, por për sa kohe janë në hetim ata punojnë. Këtu pyetja që shtrohet është a duhen pezulluar automatikisht, pra jo të hiqen pa hetim por ti ndalohet e drejta e ushtrimit të detyrës deri kur të përfudnojë hetimi e këtë ndalim të drejtës ta bëjën këto institucione që e bëjnë sot.

Kjo cështje është diskutuar dhe kur është bërë reforma në drejtësi ka pasur kundër e pro e në fund ka mbetur që nuk pezullohen nga detyra, por me ca po na shohin sytë e ca po na degjojne veshtet me këta që janë të mallkuar realisht këta nuk ndalen e për këtë arsye ne jemi në këtë dilemë ta marrim vendimin që këta të ndalen”, tha kryeministri.

Rama tha se ‘Ajo që ka rezultuar është që këta gjykatës…se ka raste të tjera po kaq flagrante në dëm të qytetarëve që nuk dalin në televizor, grabitje pronash sy për sy, këta janë gjyqtarë që nuk e kanë kaluar vetingun e janë në radhë e që e dinë që nuk e kalojnë dot se janë të zhytur deri në grykë‘.

g.kosovari