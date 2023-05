Safet Gjici është rikonfirmuar në mandatin e dytë si kryebashkiak i Kukësit.

Në një intervistë për Euronews Albania, ai u shpreh se e priste këtë rezultat sepse që në mandatin e parë kanë punuar dhe kanë dhënë provat për të fituar besimin e qytetarëve.

“Kuksianët kanë votuar punën dhe presin më shumë për ta zhvilluar Kukësin më shumë në çdo cep të territorit të vet.

Dy projektet që do të nisim menjëherë punën janë dy projekte që gjatë gjithë kohës së fushatës i kam premtuar njësive kryesore të Kukësit, duke filluar me rrugën e Topojanit dhe rrugën që lidh tre njësitë administrative,” – u shpreh Gjici.

Gjici fitoi me 9.519 vota, pasuar nga Admir Sinamati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” me 8.151 vota dhe në fund ishte Abedin Oruçi nga Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë me 1.798 vota./m.j